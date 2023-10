IMF: oorlog Israël vertroebelt vooruitzichten wereldeconomie

De oorlog tussen Israël en Hamas zorgt voor nieuwe onzekerheid voor de wereldeconomie, waar het toch al niet zo goed mee gaat. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) donderdag gezegd tijdens een persconferentie bij de jaarvergadering van het fonds in Marrakech. Ze sprak van een “een nieuwe wolk aan de al niet zo veilige horizon voor de wereldeconomie”.

Volgens Georgieva is het opgelaaide geweld “hartverscheurend”, maar is nog niet duidelijk wat de strijd precies voor gevolgen heeft op economisch vlak. “We houden nauwlettend in de gaten hoe de situatie zich evolueert en welke gevolgen dit heeft, vooral op de oliemarkten”, liet ze weten. Op de financiële markten en ook in de olieprijzen waren de afgelopen dagen al duidelijk koersbewegingen te zien. Wat de impact voor de langere termijn daarvan zal zijn, is echter nog niet te voorspellen, aldus de Bulgaarse.

Eerder deze week kwam al naar voren dat de Wereldbank, die net als het IMF zijn jaarvergadering houdt in Marokko, zich grote zorgen maakt over de “schokkende escalatie” van het geweld in Israël en de Gazastrook. Volgens ’s werelds grootste instituut op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is sprake van een “verschrikkelijk verlies van mensenlevens” en ondervindt de bevolking van beide partijen de nadelige gevolgen van het geweld.