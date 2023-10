Ksa legt boete van 2 miljoen euro op aan illegaal gokbedrijf

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft LCS Limited, gevestigd op Malta, een boete opgelegd van ruim 2 miljoen euro voor het aanbieden van online kansspelen aan spelers in Nederland. Het bedrijf beschikte niet over een vergunning.

LCS was op de gokmarkt actief met de website sonsofslots.com en had ruim een jaar geleden van de Ksa al een dwangsom opgelegd gekregen. Dat is vaak een effectieve methode om illegale aanbieders aan te pakken, zegt Ksa-bestuursvoorzitter RenĂ© Jansen. “Illegale aanbieders die vervolgens op zwart gaan, moeten echter niet denken dat ze daarmee hun illegale activiteiten hebben ‘afgekocht’. De eerder begane overtredingen kunnen ook nog worden bestraft. Daarnaast blijven we hercontroles uitvoeren om na te gaan of het aanbod daadwerkelijk gestaakt is en blijft.”

De hoogte van de door de Ksa opgelegde boete is vastgesteld op basis van het huidige boetebeleid van de toezichthouder, waarbij onder meer wordt gekeken naar de in Nederland behaalde omzet.

De toezichthouder heeft dit jaar tientallen miljoenen euro’s aan boetes uitgedeeld. Een groot deel van die boetes is nog niet betaald, laat een woordvoerder weten. “Sommige bedrijven hebben een betalingsregeling getroffen, maar er lopen ook nog diverse juridische procedures en die kunnen lang duren.”