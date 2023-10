Nederland exporteert minder naar Duitsland

Nederland heeft minder spullen geëxporteerd naar Duitsland in de eerste zeven maanden van dit jaar. De waarde van al deze goederen is gedaald vergeleken met dezelfde maanden een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Duitsland importeerde ook minder producten uit andere landen.

Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland en ook de grootste economie van Europa. Eerder werd al duidelijk dat de economische groei in dat land tot stilstand is gekomen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelde afgelopen dinsdag dat de bedrijvigheid in Duitsland dit jaar krimpt met 0,5 procent vanwege de hoge inflatie.

De waarde van de spullen die in januari tot en met juli naar Duitsland werden gebracht, bedroeg volgens het CBS 93,8 miljard euro, een afname van 4,2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Goederen die in Nederland zijn gemaakt en naar Duitsland gingen, waren 889 miljoen euro waard. Dit is 2,3 procent minder dan een jaar eerder. Vooral de invoer van chemische producten is afgenomen. De waarde van de wederuitvoer van Nederlandse producten daalde ook. Dit is de export van eerder geïmporteerde spullen. Die producten waren 3,2 miljard euro waard, een krimp van 5,4 procent.

Vorig jaar groeide de exportwaarde van goederen naar Duitsland nog, meldt het statistiekbureau verder. Dit was mede te danken aan het sterke economische herstel na de coronapandemie en de hogere exportprijzen.