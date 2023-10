Omzet grootste webshops voor het eerst in 15 jaar gedaald

De grootste webshops in Nederland hebben vorig jaar samen minder verdiend aan de verkoop van hun producten, zegt kennisplatform voor e-commerce Twinkle. Het is voor het eerst in vijftien jaar dat de gezamenlijke omzet lager was dan het jaar daarvoor. Toen begon het kennisplatform met deze jaarlijkse ranglijst.

Vorig jaar verdienden de driehonderd grootste webwinkels volgens Twinkle samen ruim 26 miljard euro, 2 procent minder dan het jaar daarvoor. In 2021 groeide hun omzet nog met 27,5 procent. Steeds meer mensen bestelden in dat jaar boodschappen via het internet, onder wie mensen die besmet waren met corona. Inmiddels is de pandemie in Nederland voorbij. “Eerder gepubliceerde cijfers van onder andere het CBS leken er al op te wijzen dat er een voorlopig plafond voor de online groei is bereikt en dat zien we nu ook terug in dit onderzoek”, zegt hoofdredacteur DaniĆ«l Verheij. Hierbij speelt volgens hem ook dat het aantal meegenomen winkels in de ranglijst de afgelopen vijftien jaar is gegroeid van honderd naar driehonderd.

De grootste webwinkels zijn net als vorige keer Bol, Albert Heijn (AH) en Coolblue. Ook zij verdienden minder met hun onlinewinkels. Koploper Bol was afgelopen jaar volgens de cijfers de grootste met ruim 4 miljard omzet. Op plek twee staat de webwinkel van AH, die verdiende 1,7 miljard euro, en Coolblue zette meer dan 1,5 miljard om. In 2021 hadden deze webshops nog een omzet van respectievelijk 4,1 miljard euro, 1,6 miljard euro en iets minder dan 1,6 miljard euro.