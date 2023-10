Restaurant keten Wagamama voor 587 miljoen euro verkocht

Fastfoodketen Wagamama, met verschillende vestigingen in Nederland, komt in handen van Apollo Global Management. De grote Amerikaanse investeerder betaalt 587 miljoen euro voor de overname.

Wagamama was eigendom van The Restaurant Group, een Brits horecaconcern met meer dan 400 restaurants en caf├ęs in het Verenigd Koninkrijk. Activistische aandeelhouders hadden geklaagd over de strategie van het bedrijf en de kwakkelende aandelenkoers. Vorige maand deed The Restaurant Group ook al de restaurantketens Frankie & Benny’s en Chiquito van de hand.

Wagamama is een fastfoodketen voor Aziatische gerechten en heeft onder meer restaurants in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De eerste vestiging ging in 1992 open in Londen. Daarna volgden restaurants in tal van andere landen. The Restaurant Group werd in oktober 2018 de eigenaar van Wagamama voor een bedrag van 559 miljoen Britse pond, omgerekend bijna 650 miljoen euro.

In Nederland kwam de keten, die op een gegeven moment negen vestigingen telde in Nederland, in de problemen door de coronamaatregelen. Als gevolg daarvan moesten enkele restaurants sluiten.

Eerder dit jaar sloot Wagamama een akkoord met schuldeisers bij de rechtbank in Amsterdam. Een faillissement kon daardoor worden afgewend.