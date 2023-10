Schiphol verwacht 3,3 miljoen reizigers tijdens herfstvakantie

Luchthaven Schiphol verwacht tijdens de herfstvakantie vanaf 13 oktober tot en met 29 oktober zo’n 3,3 miljoen passagiers te verwerken. Dat is een kwart meer dan tijdens de herfstvakantie van vorig jaar. Op drukke dagen vertrekken er volgens de luchthaven meer dan 70.000 passagiers.

De populairste bestemmingen zijn volgens gegevens van Schiphol Europese steden als Londen, Barcelona, Dublin en Madrid. Ook Sunweb liet weten dat Nederlanders dit jaar graag nog even de zon opzoeken. Zo zijn de boekingen voor de herfstvakantie vanaf eind augustus met meer dan 50 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De reisorganisatie ziet daarnaast een enorme run op lastminute-vliegvakanties, een verdubbeling vergeleken met vorig jaar, en heeft in de eerste week van de herfstvakantie al bijna geen beschikbaarheid meer. Populaire bestemmingen zoals Rhodos, Mallorca, Ibiza, Lanzarote en Egypte zijn bijna uitverkocht. Voor andere herfstzonbestemmingen zoals Kreta en Chalkidiki, Gran Canaria, de Algarve en Turkse Rivièra zijn, volgens Sunweb, nog maar enkele plekken vrij in de tweede week van de herfstvakantie.

Schiphol adviseert reizigers verder om goed voorbereid naar de luchthaven te komen en na te denken over hun kleding. Ondanks dat het najaarseizoen is begonnen, is het verstandig om kleding aan te trekken waarmee ze soepel door de controle gaan.

Schiphol haalde in september de tent weg die vorig jaar voor vertrekhal 1 was geplaatst om reizigers beschutting te bieden. De luchthaven plaatste de tientallen meters lange tent, omdat personeelstekorten op de luchthaven in het hoogseizoen van 2022 geregeld voor wachtrijen tot buiten de vertrekhal zorgden. De tent is nu niet meer nodig omdat passagiers sneller door de incheckbalies en beveiligingscontrole kunnen.