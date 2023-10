Storing rangeerterrein Kijfhoek levert nog maanden problemen op

Het rangeerterrein Kijfhoek kampt met een grote storing in het zogenoemde heuvelsysteem. Met dat systeem worden goederenwagons met verschillende bestemmingen volledig automatisch ontkoppeld en vervolgens weer gekoppeld aan wagons met dezelfde bestemming. Door een aaneenschakeling van problemen kan dit systeem tot april 2024 niet worden gebruikt, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

Het heuvelsysteem wordt momenteel vernieuwd. Volgens planning was de helft van het systeem tijdelijk buiten gebruik, maar door de storing kan het complete heuvelsysteem nu niet meer worden gebruikt. Er zijn kelders onder water gelopen waardoor 126 elektromotoren beschadigd zijn geraakt.

Die zijn van “essentieel belang voor het systeem van automatisch heuvelen op het deel dat nog in gebruik was”, schrijft Heijnen. Nu kan alleen nog maar met locomotieven worden gerangeerd. “Dit proces verloopt goed, maar kost wel meer tijd en energie en het levert minder rangeercapaciteit op.”

Met name DB Cargo, de vervoerder die van het heuvelsysteem gebruikmaakt, wordt door de storing geraakt. Volgens de staatssecretaris zijn de gevolgen voor andere vervoerders beperkt. ProRail geeft aan dat er geen verhoogd risico is voor de veiligheid.

Kijfhoek, tussen Barendrecht en Zwijndrecht, is het grootste rangeerterrein voor goederentreinen in Nederland. Het vormt een belangrijke verbinding met de haven van Rotterdam en andere grote industriƫle gebieden in Nederland. Het terrein beslaat 50 hectare en heeft tientallen aankomst-, verdeel- en vertreksporen voor goederentreinen.