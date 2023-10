Wall Street lager door inflatievrees, Birkenstock verder omlaag

De beursgraadmeters op Wall Street kozen donderdag de weg omlaag, na een aarzelende start. De stemming werd vooral gedrukt door inflatiezorgen. Uit nieuwe cijfers kwam naar voren dat de inflatie vorige maand nog niet is afgenomen.

Zo stegen de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld in september met 3,7 procent, onveranderd ten opzichte van de voorgaande maand. Het inflatiecijfer zal een grote rol spelen bij de tweedaagse rentevergadering van Amerikaanse centrale bank, die eind deze maand begint.

De Fed heeft het rentetarief in de VS afgelopen anderhalf jaar in elf stappen verhoogd om de inflatie te bestrijden. Bij het vorige rentebesluit in september besloot de Fed voor de tweede keer dit jaar om een rentepauze te houden en de impact van de eerdere verhogingen af te wachten. Beleggers hopen dat de centrale bank de rente niet nog verder zal verhogen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,5 procent op 33.631,14 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,6 procent tot 4.349,61 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent op 13.574,22 punten.

Birkenstock, dat sinds woensdag een beursnotering heeft in New York, ging opnieuw omlaag. Het aandeel zakte 6,6 procent tot 37,56 dollar. Het aandeel van het Duitse sandalenmerk ging woensdag voor een introductieprijs van 46 dollar naar de beurs, maar sloot toen al bijna 13 procent lager.

Walgreens Boots Alliance won 7 procent. De grote Amerikaanse apothekersketen boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar de winst viel tegen. Ook de winstverwachting voor het komende boekjaar viel lager uit dan beleggers hadden gehoopt. Het bedrijf zag onder meer de vraag naar coronavaccins- en testen kelderen in de Verenigde Staten.

Delta Air Lines moest de openingswinst inleveren en verloor 2,3 procent. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zag de winst in het derde kwartaal met bijna 60 procent stijgen dankzij een sterke vraag naar reizen afgelopen zomer en een sterk herstel van het internationale vliegverkeer. Het bedrijf werd wel iets minder positief over de jaarwinst vanwege de gestegen brandstofkosten.

Ford zakte 2 procent. De Amerikaanse vakbond United Auto Workers kondigde een verrassende staking aan bij de fabriek voor pick-uptrucks in Kentucky. Dat is de grootste fabriek van de autobouwer, die al weken met stakingen kampt vanwege het voortslepende conflict met de vakbond over hogere lonen.