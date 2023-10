Aandacht voor resultaten TomTom en banken VS op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de resultaten van TomTom. De navigatiespecialist zag de omzet in het derde kwartaal licht stijgen, maar leed wel opnieuw een nettoverlies. Het verlies viel wel lager uit dan een jaar geleden. Financieel directeur Taco Titulaer sprak van goede prestatie in het derde kwartaal. Ook bevestigde TomTom de omzetverwachting voor het hele jaar.

Daarnaast komen de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo later op de dag met kwartaalcijfers naar buiten, net als de grote vermogensbeheerder BlackRock en zorgverzekeraar UnitedHealth. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street echt afgetrapt.

Beleggers kauwen ook nog na op het Amerikaanse inflatiecijfer. Donderdag laaiden de inflatiezorgen op Wall Street weer op nadat was gebleken dat de inflatie vorige maand niet is afgenomen. Het inflatiecijfer zal een grote rol spelen bij de tweedaagse rentevergadering van Amerikaanse centrale bank, die eind deze maand begint.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht lager te beginnen aan de laatste dag van de week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine verliezen openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag omlaag na tegenvallende inflatiecijfers uit China. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds dik 2 procent kwijt en de beurs in Shanghai verloor 0,8 procent. In Tokio ging de Nikkei 0,6 procent lager het weekeinde in.

De Chinese consumentenprijzen zijn in september onverwachts onveranderd gebleven ten opzichte van een jaar geleden. Met een inflatiecijfer van nul procent is de op een na grootste economie daarmee teruggekeerd naar de rand van deflatie. Deflatie, het omgekeerde van inflatie, is vaak een slecht teken voor de groei van de economie.

Op het Damrak kwam ook NSI met resultaten. De vastgoedinvesteerder sprak van uitdagende omstandigheden in de sector in het derde kwartaal en zag de winst en de huurinkomsten dalen.

SBM Offshore liet weten een opdracht te hebben gekregen van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil voor het ontwerpen van een nieuw drijvend productie- en opslagschip (FPSO) voor het Whiptail-ontwikkelingsproject in Guyana. Financiƫle details werden niet vermeld.

De euro was 1,0546 dollar waard, tegen 1,0552 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 83,74 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 86,69 dollar per vat.