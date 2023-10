Bedrijf achter Facebook en Instagram verwijdert pro-Hamas-posts

Meta, het bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram, gaat berichten verwijderen waarin Hamas wordt gesteund. Het gaat bijvoorbeeld om beelden van gijzelaars die op de sociale media zijn gezet en om vermeende valse informatie over de oorlog tussen Hamas en Israël.

Meta zegt sinds de aanval van Hamas in Israël vorig weekend continu te kijken welke berichten over de oorlog op de platformen verschijnen. Volgens Meta zijn in de eerste drie dagen meer dan 795.000 van dit soort berichten gevonden en soms ook verwijderd.

Eerder deze week waarschuwde de Europese Commissie Meta en X dat nepnieuws en illegale posts zo snel mogelijk van hun platforms moeten verdwijnen. Brussel maakt zich namelijk zorgen over de toename van nepnieuws dat online te vinden is over de opleving van het geweld tussen Israël en Hamas.