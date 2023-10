Deense farmaceut door afslankpil waardevolste bedrijf van EU

De Deense farmaceut Novo Nordisk is door twee populaire afslankmiddelen razendsnel uitgegroeid tot het waardevolste bedrijf van Europa. Novo ging vorige maand het Franse luxeconcern LVMH voorbij en vergroot nu die voorsprong. De marktwaarde van Novo bedraagt 422 miljard euro en dat is 85 miljard euro meer dan het Franse luxeconcern LVMH.

LVMH heeft het lastig door tegenvallende verkoopcijfers. Bij aandeelhouders is Novo juist ongekend populair om de diabetesmedicijnen Ozempic en afslankmiddel Wegovy. Beide medicijnen worden sinds beroemdheden als Kim Kardashian en Elon Musk ze aanprezen op sociale media ook gebruikt als afslankmiddel. De vraag naar Ozempic steeg daarna zo snel, dat een wereldwijd tekort aan het diabetesmedicijn is ontstaan. Filmpjes van gebruikers die hun ervaringen met Ozempic en Wegovy delen, worden op sociale media miljoenen keren bekeken.

De aandelen van Novo zijn dit jaar met bijna 50 procent gestegen. De Deense farmaceut zorgde in het eerste kwartaal van dit jaar voor zeker 10 procent van de groei van de hele Deense economie.

Novo heeft met Wegovy ook een medicijn op de markt gebracht dat bedoeld is voor patiënten met overgewicht. De werking is vrijwel hetzelfde als diabetesmedicijn Ozempic, maar de dosis is anders. Ozempic is verkrijgbaar op de Nederlandse markt en wordt op recept voorgeschreven. Wegovy nog niet. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt mensen om Ozempic nooit zonder toezicht van een arts te gebruiken.

Novo Nordisk heeft ook een Nederlandse vestiging in Alphen aan den Rijn met 150 medewerkers.

Ook concurrent Pfizer heeft inmiddels een nieuw afslankmiddel op de markt gebracht. Volgens een studie zou het medicijn sneller resultaat leveren dan Ozempic.