Dreigende escalatie Israël stuwt goudprijs boven 1900 dollar

De goudprijs kwam vrijdag voor het eerst in twee weken weer boven de 1900 dollar voor een troy ounce (31,1 gram) uit. Door de dreiging van een Israëlisch grondoffensief in de Gazastrook zoeken beleggers hun heil in het edelmetaal, dat in onrustige tijden op de beurs wordt gezien als een veilige investering. Daarmee ligt de goudprijs op koers om deze week de sterkste stijging door te maken sinds maart.

De goudprijs lag begin deze maand nog op het laagste niveau in zeven maanden, de prijs was toen circa 1832 dollar. Dat kwam door de sterkere dollar en de stijgende rentes op Amerikaanse staatsobligaties. Zo maakt een sterkere dollar goud duurder voor handelaren met andere valuta. Nadat Hamas zaterdag Israël aanviel, veranderde de goudprijs van koers.

Het recordniveau van de goudprijs was in augustus 2020. Toen was goud ruim 2075 dollar waard.

Ook andere metalen zoals zilver en platina stijgen in prijs.