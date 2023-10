EU-landen verzetten zich niet tegen langer toestaan glyfosaat

De EU-landen verzetten zich niet tegen het langer toestaan van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat. De royale meerderheid die nodig is om het bestrijdingsmiddel te verbieden kwam er vrijdag niet, meldt de Europese Commissie. Het wordt nu waarschijnlijk nog eens tien jaar toegelaten.

Over de verlenging wordt binnen een maand opnieuw gestemd. Als zoals verwacht ook dan geen ruime meerderheid voor of tegen te vinden blijkt, beslist de Europese Commissie. Die heeft de verlenging voorgesteld.

Nederland heeft zich onthouden van stemming, zegt een EU-diplomaat. De Tweede Kamer vroeg tevergeefs om een tegenstem. Ook zwaargewicht Duitsland bracht geen stem uit.

Over glyfosaat, beter bekend als bijvoorbeeld het veelgebruikte Roundup van fabrikant Monsanto, is al jaren veel te doen. Sommige onderzoekers denken dat het middel kankerverwekkend is en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Bovendien zou het een belangrijke bestuiver als de bij en veel andere diersoorten ernstig bedreigen. Maar de commissie ziet geen sluitend bewijs en dus ook geen reden voor een verbod.

Om een besluit te kunnen nemen hadden vijftien lidstaten met samen 65 procent van de EU-bevolking voor of tegen moeten stemmen. Dat leek bij voorbaat al moeilijk haalbaar. Veel Zuid- en Oost-Europese EU-landen gunnen glyfosaat wel nog eens tien jaar, maar grote landen als Frankrijk en Duitsland aarzelden. Minstens een van die twee lidstaten is doorgaans nodig voor de vereiste meerderheid.

Het is niet uitgesloten dat de voorgestelde verlenging van tien jaar nog ietwat wordt aangepast, zegt de Europese Commissie. In het beroepscomité dat er in de eerste helft van november over moet stemmen gaat het “de discussie aan om een meerderheid te vinden”, aldus een woordvoerder. De marges zijn wel klein, want het comité bestaat ook weer uit vertegenwoordigers van de lidstaten.

Als de toestemming voor glyfosaat verlengd wordt, betekent dat niet per se dat het ook de komende jaren in Nederland is toegestaan. EU-landen mogen zelf bepalen waar en hoe ze het middel willen toelaten.

Pesticide Action Network (PAN) Europe is blij dat de EU-landen vrijdag in elk geval niet vóór het langer toestaan van glyfosaat hebben gestemd. Beleidsmedewerker Gergely Simon zegt dat veel Europeanen zich zorgen maken om de onkruidverdelger. “Bij twijfel over de veiligheid moet het voorzorgsbeginsel worden ingeroepen.” De actiegroep spreekt zich al langere tijd uit tegen pesticiden.