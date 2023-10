Gasprijzen Europa naar hoogste niveau sinds februari

De prijzen op de Europese aardgasmarkt stijgen snel. Vrijdag waren de prijzen voor termijncontracten op de Amsterdamse beurs gestegen tot het hoogste niveau sinds februari van dit jaar.

Sinds het begin van de week is de gasprijs met zo’n 45 procent gestegen naar ruim 56 euro per megawattuur. Begin deze week schoten de prijzen omhoog door de oorlog in Israël. Vanwege de oplaaiende gevechten werd een belangrijk gasveld in de regio door het Amerikaanse energieconcern Chevron stilgelegd.

De hogere prijzen hebben ook te maken met de tijdelijke sluiting van een pijpleiding tussen Finland en Estland door een lek dat vermoedelijk met opzet is veroorzaakt en een staking in de Australische aardgasindustrie. Bovendien zijn volgens de weersvoorspellingen lagere temperaturen op komst.

Toch ligt de prijs van Europees aardgas nog steeds ruim onder het niveau dat werd bereikt aan het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne. Moskou besloot toen zijn gasleveringen aan Europa aanzienlijk te verlagen. Nu zijn de Europese aardgasvoorraden goed gevuld.