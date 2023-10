Groen licht voor megafusie advocatenkantoren

Advocatenkantoor Allen & Overy, met een Nederlandse vestiging op de Zuidas, gaat fuseren met het Amerikaanse kantoor Shearman & Sterling. Hierdoor zal een van de grootste advocatenkantoren ter wereld ontstaan, met een omzet van meer dan 3 miljard euro.

Tot vrijdagmiddag hadden de achthonderd partners van Allen & Overy de gelegenheid om over de fusie te stemmen. “Een overweldigende meerderheid van 99 procent” van de partners was voor de samenwerking, zo laten de advocatenkantoren in een verklaring weten.

Het nieuwe kantoor, dat A&O Shearman Sterling gaat heten, telt bijna 4000 advocaten, verspreid over 48 kantoren in 29 landen.

Wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse vestiging, is nog onbekend. Het in Amsterdam gevestigde Loeff Claeys Verbeke sloot zich in 2000 aan bij Allen & Overy en werd daarmee het eerste Nederlandse kantoor dat fuseerde met een internationaal advocatenkantoor. De Nederlandse vestiging telt momenteel bijna tweehonderd advocaten.

De fusieplannen werden in mei al aangekondigd. Kort daarvoor was een fusie tussen Shearman en het Britse Hogan Lovells afgeblazen.

Allen & Overy boekte vorig jaar een omzet van 2,2 miljard euro. Het concern wordt sinds 2006 geleid door de Belg Wim Dejonghe. “Dit is een historisch moment voor zowel de kantoren als onze beroepsgroep. We zijn blij dat onze partners zo volmondig vóór deze fusie hebben gestemd”, liet hij vrijdag weten.