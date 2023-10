Italiaanse centrale bankier: dure obligaties geen reden tot zorg

De hogere rentes die Italië moet betalen voor staatsleningen zijn vooralsnog geen reden tot zorg. Volgens het hoofd van de Italiaanse centrale bank, Ignazio Visco, is tussenkomst van de Europese Centrale Bank (ECB) daarom niet nodig.

Visco reageerde in een interview met Bloomberg TV op de vraag of er zorgen zijn over de ‘spread’, oftewel het verschil in rentes op Italiaanse en Duitse obligaties. “Daar zijn geen signalen voor, eigenlijk”, antwoordde hij. Economen kijken vaak scherp naar het verschil tussen Duitse en Italiaanse rentes, omdat een te groot gat ervoor zou kunnen zorgen dat de Italiaanse staatsschuld onbetaalbaar wordt.

Italië heeft binnen de eurozone na Griekenland de hoogste staatsschuld. Onlangs presenteerde de regering van premier Giorgia Meloni plannen waaruit bleek dat de Italiaanse begroting pas in 2026 aan de Europese regels zal voldoen. Dat is een jaar later dan gepland. Meloni wil onder meer de belastingen op de lonen verlagen om beloften aan haar kiezers na te komen. Dit jaar bedraagt het begrotingstekort daardoor 5,3 procent, volgend jaar 4,3 procent.

Het begrotingsnieuws zorgde voor een oplopend renteverschil tussen Italiaanse en Duitse schuldpapieren. Volgens Visco is de beperkte economische groei de grootste zorg. “Dat is volgens mij de hoofdreden dat markten bezorgd zijn, het vermogen van de Italiaanse economie om te groeien”, zei hij.

Binnen de Europese Unie leven zorgen over de rente die Italië op staatsleningen moet betalen. De ECB kocht de laatste jaren veel staatsleningen van zuidelijke landen op, maar is daar inmiddels mee gestopt. Daardoor betaalt Italië weer flink meer om geld te lenen dan Duitsland, dat als kredietwaardiger wordt gezien. En omdat Italië veel schulden heeft, kan dat tot grote problemen leiden als de overheidsinkomsten niet meegroeien.