JPMorgan en Wells Fargo blijven profiteren van hogere rentes

De grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Wells Fargo bleven in het derde kwartaal profiteren van de hogere rentetarieven in de Verenigde Staten. Door de renteverhogingen van de Amerikaanse Federal Reserve om de inflatie te bestrijden, verdienen de banken meer geld op leningen. Klanten moeten namelijk meer rente betalen op kredieten, terwijl de banken de spaarrentes minder hard verhogen. De nettorente-inkomsten van de banken nemen daardoor flink toe.

JPMorgan, de grootste bank van de VS, boekte in het afgelopen kwartaal een winst van bijna 13,2 miljard dollar (zo’n 12,6 miljard euro). Een jaar geleden bedroeg de winst nog 9,7 miljard dollar. JPMorgan profiteerde ook van de overname van de eerder dit jaar omgevallen regionale bank First Republic Bank, waardoor voor ongeveer 173 miljard dollar aan leningen aan de balans werd toegevoegd. De kwartaalwinst viel hoger uit dan analisten hadden verwacht.

Volgens topman Jamie Dimon van JPMorgan is de situatie van de Amerikaanse consumenten “nog altijd gezond” en blijven ze geld uitgeven. Wel zijn consumenten volgens Dimon langzaam hun financiële buffers aan het verbruiken als gevolg van de hoge inflatie. Ook waarschuwde hij dat verschillende geopolitieke factoren, waaronder de oorlog in Oekraïne en het conflict in Israël, de inflatie op een hoog niveau zouden kunnen houden. “Dit is misschien wel de gevaarlijkste tijd die de wereld in tientallen jaren heeft meegemaakt”, aldus Dimon.

Ook Wells Fargo overtrof de verwachtingen van analisten en zag de nettorente-inkomsten in het derde kwartaal flink stijgen door de hogere rentetarieven. De bank verhoogde daarnaast opnieuw de verwachtingen voor het hele jaar. Wells Fargo zette in het afgelopen kwartaal 1,2 miljard dollar opzij voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Ook dat was minder dan analisten hadden voorzien.

De Amerikaanse bank Citigroup komt later op de dag ook nog met resultaten. Volgende week openen andere grote banken als Goldman Sachs, Bank of America en Morgan Stanley de boeken.