Meer vraag naar privévluchten uit Israël, maar is te onveilig

Nederlanders in Israël hebben sinds de oorlog met Hamas zaterdag oplaaide, ook geprobeerd om per privévliegtuig weg te komen uit het land. Aanbieders First Class Aviation en Global Aviation kregen deze week beide meerdere verzoeken om een vlucht te regelen, maar konden dat niet doen. Zij zien vanwege de veiligheid en verzekeringskwesties af van vliegen naar Tel Aviv, net als reguliere luchtvaartmaatschappijen.

First Class Aviation geeft aan dat er na afgelopen weekend zo’n vijf aanvragen binnenkwamen. “Maar de eigenaren van de vliegtuigen vinden het ook niet zo’n goed idee om daarheen te vliegen”, zegt Sven Noorlander, verkoopmanager bij de bemiddelaar voor privévluchten. Verzekeringstechnisch liggen de zaken nu mogelijk ook anders door het aangescherpte reisadvies. Niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Branchegenoot Global Aviation heeft het over een paar geïnteresseerden in een privévlucht begin deze week. Dat bedrijf geeft mensen die weg willen nu wel de mogelijkheid om vanuit Jordanië te vliegen, waar het wel veilig genoeg is. Die vraag is er nu niet meer, ook omdat de overheid meerdere repatriëringsvluchten heeft geregeld.

Een andere belemmering zijn de kosten, geven de partijen aan. Een vlucht van Tel Aviv naar Amsterdam kost al snel 30.000 euro.

Vanwege de veiligheid zag de KLM deze week af van het uitvoeren van een repatriëringsvlucht. In plaats daarvan ging donderdag een vliegtuig van defensie naar Israël voor de tweede repatriëringsvlucht. Het demissionaire kabinet heeft inmiddels bekendgemaakt repatriëringsvluchten vanuit Israël uit te voeren “zolang als dat nodig is en zolang de veiligheidssituatie dit toestaat”. Eerder deze week was die zekerheid er nog niet.

Reguliere luchtvaartmaatschappijen zijn tot nu toe terughoudend met vliegen op Israël. KLM gaat “tot nader order” niet naar het land, Transavia tot zeker volgende week donderdag niet.