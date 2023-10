Microsoft mag Activision Blizzard nu wel overnemen van Britten

Microsoft en gamebedrijf Activision Blizzard hebben toestemming gekregen van de Britse toezichthouder voor hun samenvoeging. Daarmee zijn de bedrijven af van het laatste obstakel voor de overname ter waarde van 69 miljard dollar.

De Britse Competition and Markets Authority (CMA) had eerder bezwaren tegen de overname van Activision Blizzard, bekend van spellen als Call of Duty en World of Warcraft. Microsoft heeft namelijk ook de gameconsole Xbox in handen. De vrees bestond dat Microsoft na de overname veel te machtig zou worden met het streamen van populaire games. Xbox zou concurrenten, zoals de Playstation van Sony, dan de pas af kunnen snijden.

Om die bezwaren weg te nemen, kwamen Microsoft en Activision Blizzard met een aantal toezeggingen. Zo beloofden ze in een groot deel van de wereld vijftien jaar lang af te zien van de rechten op Activision-games die via de cloud worden gestreamd. In plaats van Microsoft bemachtigt de Franse uitgever van games Ubisoft die rechten.

De CMA komt na nieuw onderzoek tot de conclusie dat deze geste de concurrentie in de game-industrie voldoende levend houdt. “We hebben voorkomen dat Microsoft deze zich snel ontwikkelende markt in een wurggreep kan houden”, zei topvrouw Sarah Cardell. Ze verwees ook nog naar andere toezichthouders die geen enkel bezwaar hadden tegen de overname, zoals de Europese Commissie. “Wij zijn de enige mededingingsautoriteit ter wereld die voor dit resultaat heeft gezorgd.”