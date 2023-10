Minister Kaag bezorgd over toenemende fragmentatie in wereld

De toenemende economische en geopolitieke fragmentatie in de wereld baart demissionair minister Sigrid Kaag van Financiën zorgen. In de marge van de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Marrakech heeft ze gewaarschuwd voor een “negatieve vicieuze cirkel”. Naar verluidt gaat het de bijeengekomen landen deze vergadering ook niet lukken om met een gezamenlijke slotverklaring te komen.

Kaag doelt onder meer op de versplintering van de wereld tussen de handelsblokken rondom China en de Verenigde Staten. Maar ook op kleinere schaal ziet ze fragmentatie. “In de Europese Unie stellen alle lidstaten zich ook niet altijd op als één blok”, zegt ze. “Wat mij zorgen baart, is dat we stelselmatig vergeten wat dit betekent voor het globale zuiden.”

Veel ontwikkelingslanden kampen namelijk met grote schulden of ze kunnen hun klimaataanpak niet alleen opzetten. Zij hebben daarvoor hulp nodig van de internationale gemeenschap. Maar volgens Kaag zorgt de fragmentatie tussen landen ervoor dat het in internationale samenwerkingsverbanden langer duurt om tot besluiten te komen. “Ook kom je daardoor vaak tot slechtere compromissen, terwijl er juist oplossingen nodig zijn.”

Persbureau Reuters meldde vrijdag op basis van een ingewijde dat de landen het op de huidige vergadering waarschijnlijk niet eens kunnen worden over een gezamenlijke slotverklaring. Dit vanwege een meningsverschil over hoe te verwijzen naar de Russische inval in Oekraïne.

Veel landen willen namelijk dat er vergelijkbare bewoordingen worden gekozen als na de G20-top van vorige maand. Die verklaring maakte geen melding van Russische agressie, maar beklemtoonde slechts dat het onacceptabel is dat naties geweld gebruiken om gebieden in een ander land te veroveren. Meerdere landen uit Europa zouden die omschrijving te zwak vinden voor een slotverklaring bij het IMF.