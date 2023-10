Noorwegen extra alert na lek in Finse gaspijpleiding in Oostzee

Noorwegen, de grootste gasleverancier van Europa, houdt de voortgang van het onderzoek naar het lek in een Finse gaspijpleiding in de Oostzee nauwlettend in de gaten. Het land voerde vorig jaar al de beveiliging van zijn energie-installaties op na de sabotage van de gaspijplijnen Nord Stream 1 en 2, die door ontploffingen werden getroffen.

Het incident van afgelopen zondag in de Finse Golf, waarbij volgens de Finse autoriteiten een gaspijpleiding en een datakabel beschadigd raakten als gevolg van “activiteiten van buitenaf”, heeft de zorgen over de zekerheid van de energievoorziening in de Scandinavische regio aangewakkerd. De Noorse marine patrouilleert al rond olie- en gasplatforms op de Noordzee en de inlichtingendiensten en energiebedrijven werken nauw samen om de veiligheid te garanderen.

“We voeren nu een dialoog met de relevante veiligheidsautoriteiten en volgen de situatie nauwlettend om de benodigde veiligheidsmaatregelen te beoordelen”, zei een woordvoerder van Gassco, die het Noorse gaspijpleidingnetwerk exploiteert. Er zijn volgens hem geen incidenten gemeld in Noorwegen.

Eerder deze week meldde de Noorse politie dat ze de patrouilles rond onshore-installaties aan de westkust had uitgebreid, waaronder de olieterminal van Mongstad en de twee gasverwerkingsfabrieken Kollsnes en Kaarstoe.

Noorwegen exporteerde in 2022 meer dan 120 miljard kubieke meter gas naar de Europese Unie en Groot-BrittanniĆ«. Dat gebeurt voornamelijk via een netwerk van zo’n 22 pijpleidingen, dat zich verspreidt over meer dan 8800 kilometer.

De onderzeese infrastructuur is zo groot dat deze zeer moeilijk te beschermen is. “We spreken over duizenden kilometers kabels of pijpleidingen”, zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg donderdag na een tweedaagse NAVO-bijeenkomst waarin het incident in de Oostzee werd besproken. “Het is natuurlijk onmogelijk om voortdurend militaire aanwezigheid langs al deze pijpleidingen en infrastructuur te hebben.”

In februari richtte de NAVO een taskforce op voor de bescherming van de onderzeese infrastructuur om de samenwerking tussen het leger en de energie-industrie te verbeteren. Na de Nord Stream-sabotage in september 2022 zette Noorwegen de marine in om de platforms in de Noordzee te beschermen. Die patrouilles worden met ondersteuning van NAVO-bondgenoten, zoals Duitse en Franse fregatten en Britse surveillancevliegtuigen, nog altijd uitgevoerd.