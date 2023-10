Rusland gaat kerncentrale bouwen in Burkina Faso

Rusland gaat een kerncentrale bouwen in Burkina Faso. De militaire machthebbers in het West-Afrikaanse land hebben dit bekendgemaakt.

Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld. Minder dan een kwart van de bevolking heeft de beschikking over elektriciteit. President Ibrahim Traore van Burkina Faso zou tijdens een top tussen Rusland en Afrikaanse landen in juni over de samenwerking op het gebied van kernenergie hebben gesproken met de Russische leider Vladimir Poetin.

De overeenkomst werd ondertekend tijdens de Russische Energieweek in Moskou, die werd bijgewoond door de minister van Energie van Burkina Faso. Volgens het Russische staatsagentschap voor atoomenergie Rosatom moet de samenwerking leiden tot het gebruik van kernenergie in de industrie, landbouw en geneeskunde.

West-Afrika is de laatste jaren opgeschrikt door een golf aan staatsgrepen. De huidige regering in Burkina Faso kwam een jaar geleden aan de macht. Volgens de militaire machthebbers wisten zij vorige maand nog een staatsgreep te verijdelen.

Het Kremlin is al jaren zijn bezig zijn invloed in West-Afrika uit te breiden, vooral dankzij de inzet van het huurlingenleger Wagner Group.