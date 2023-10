TomTom zakt op lager Damrak na resultaten

TomTom behoorde vrijdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs, waar de algehele stemming licht negatief was. De navigatiespecialist zag de omzet in het derde kwartaal licht stijgen, maar leed wel opnieuw een nettoverlies. Het verlies viel wel lager uit dan een jaar geleden. Financieel directeur Taco Titulaer sprak desondanks van goede prestatie in het derde kwartaal. Ook bevestigde TomTom de omzetverwachting voor het hele jaar. Het aandeel werd 4,9 procent lager gezet.

Beleggers letten verder vooral op de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo, die later op de dag met kwartaalcijfers komen, net als de grote vermogensbeheerder BlackRock en zorgverzekeraar UnitedHealth. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street echt afgetrapt.

Beleggers kauwden ook nog na op het Amerikaanse inflatiecijfer. Donderdag laaiden de inflatiezorgen op Wall Street weer op nadat was gebleken dat de inflatie in de grootste economie ter wereld vorige maand niet is afgenomen. Het inflatiecijfer zal een grote rol spelen bij de tweedaagse rentevergadering van Amerikaanse centrale bank, die eind deze maand begint.

China, de op een na grootste economie ter wereld, balanceert daarentegen weer op de rand van deflatie, ofwel prijsdalingen. Het Chinese statistiekbureau maakte vrijdag bekend dat de stijging van consumentenprijzen in september op nul procent is uitgekomen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 740,75 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 821,38 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,4 procent. Londen won 0,1 procent.

Investeringsbedrijf Exor en de chipbedrijven Besi en ASMI waren de grootste dalers in de AEX, met verliezen tot 2 procent. Olie- en gasconcern Shell voerde de stijgers aan met een winst van 1,1 procent dankzij een stijging van de olieprijzen.

In de MidKap klom SBM Offshore 0,8 procent. De maritiem dienstverlener heeft een opdracht gekregen van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil voor het ontwerpen van een nieuw drijvend productie- en opslagschip (FPSO) in Guyana.

NSI daalde 0,5 procent na publicatie van de resultaten. De vastgoedinvesteerder sprak van uitdagende omstandigheden in de sector in het derde kwartaal en zag de winst en de huurinkomsten dalen.

De euro was 1,0539 dollar waard, tegen 1,0552 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 84,19 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 87,20 dollar per vat.