Wall Street hoger na resultaten grote Amerikaanse banken

De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag bij opening omhoog. Beleggers verwerkten onder meer de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo. Die vielen over het algemeen beter uit dan analisten hadden verwacht.

JPMorgan Chase won 4,5 procent. De grootste bank van de Verenigde Staten profiteerde van de hogere rentes die klanten op leningen moeten betalen en boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. JPMorgan profiteerde ook van de overname van de eerder dit jaar omgevallen regionale bank First Republic Bank.

Topman Jamie Dimon van JPMorgan verklaarde daarnaast dat Amerikaanse consumenten nog altijd geld blijven uitgeven, maar dat hun financiële buffers wel langzaam opraken als gevolg van de hoge inflatie. Ook waarschuwde hij dat verschillende geopolitieke factoren, waaronder de oorlog in Oekraïne en het conflict in Israël, de inflatie op een hoog niveau zouden kunnen houden. “Dit is misschien wel de gevaarlijkste tijd die de wereld in tientallen jaren heeft meegemaakt”, aldus Dimon.

Ook Wells Fargo overtrof de verwachtingen en verhoogde daarnaast opnieuw de verwachtingen voor het hele jaar. Het aandeel werd 4,2 procent hoger gezet. Citigroup kreeg er 3,7 procent bij.

Beleggers kauwden daarnaast nog op het tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfer. Donderdag laaiden de inflatiezorgen op Wall Street weer op nadat was gebleken dat de inflatie vorige maand niet is afgenomen. Het inflatiecijfer zal een grote rol spelen bij de tweedaagse rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die eind deze maand begint. Op de beurzen wordt gehoopt dat de Federal Reserve de rente niet verder gaat verhogen, maar die hoop is door het tegenvallende inflatiecijfer afgenomen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,8 procent hoger op 33.902 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 4373 punten en tech-graadmeter Nasdaq klom 0,1 procent tot 13.590 punten.

UnitedHealth ging 3,2 procent vooruit. De grote zorgverzekeraar boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en werd ook iets positiever over de winstverwachting voor het hele jaar. Vermogensbeheerder BlackRock zag de kwartaalwinst ook toenemen, maar verloor 1 procent.