Geen slotverklaringen IMF en Wereldbank om tekst oorlog Oekraïne

De jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank in Marrakech eindigen zonder gemeenschappelijke slotverklaringen van de bijeengekomen landen, vanwege een meningsverschil over hoe te verwijzen naar de Russische inval in Oekraïne. Wel is het de VN-organisaties gelukt om op belangrijke punten overeenstemming te vinden tussen landen, waardoor ze door kunnen met hun plannen voor het binnenhalen van extra financiering en het aanpakken van de problemen die momenteel in de wereld spelen.

Veel landen wilden dat er in een slotverklaring vergelijkbare bewoordingen zouden komen te staan als in de laatste communiqués van de G20. Die verklaringen noemen het conflict in Oekraïne wel maar maken geen concrete melding van Russische agressie. In de G20 zitten alleen de grootste economieën van de wereld, maar bij de vergaderingen van het IMF en de Wereldbank schoven ook veel kleinere landen aan. Een deel van die landen wilde niet akkoord gaan met gemeenschappelijke slotverklaringen als Rusland niet als veroorzaker van de oorlog zou worden aangestipt.

Het IMF benadrukte op een persconferentie zaterdag dat er wel overeenstemming is bereikt over een “zinvolle verhoging” van de quota tegen het einde van dit jaar, oftewel over de hoeveelheid geld die lidstaten inleggen voor het fonds. Eerder had het fonds al aangegeven dat een akkoord hierover van groot belang is om armere landen niet nog verder in de financiële problemen te laten wegzakken. Die extra financiële middelen zijn onder andere nodig voor een fonds dat renteloze leningen verstrekt aan de armste landen. Verder krijgt het Afrikaanse continent een betere vertegenwoordiging in het bestuur van het IMF door de toevoeging van een extra bestuurszetel.