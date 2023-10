Klanten kunnen Ferrari nu ook afrekenen met crypto’s

Ferrari accepteert cryptomunten als betaalmiddel bij de verkoop van zijn luxe sportauto’s. Voortaan kunnen klanten in de Verenigde Staten met enkele van de populairste crypto’s betalen en begin volgend jaar zou dit ook in Europese landen mogelijk moeten zijn, zegt commercieel topman Enrico Galliera in een interview met persbureau Reuters.

Naast de bitcoin, de populairste cryptomunt, kunnen klanten ook betalen met de ether en USDC. Die laatste munt is direct gekoppeld aan de waarde van de dollar.

Volgens het Italiaanse automerk willen veel klanten en autodealers de mogelijkheid hebben om af te rekenen met cryptomunten. “Het gaat soms om jonge beleggers die hun vermogen hebben opgebouwd met cryptomunten”, zei Galliera.

“Dit kan ons helpen om een band op te bouwen met mensen die niet per se onze klanten zijn maar een Ferrari zouden kunnen betalen”, lichtte hij toe. De prijs voor een Ferrari begint bij ongeveer 200.000 en kan oplopen tot 2 miljoen euro.

Veel grote bedrijven weigeren cryptomunten als betaalmiddel, omdat hun waarde veel sterker op en neer gaat dan van traditionelere valuta als de dollar of de euro. Daardoor zijn ze veel risicovoller om in bezit te hebben.

Bij de bitcoin, de vaakst gebruikte cryptomunt, is een ander nadeel dat er veel energie nodig is om het systeem erachter in stand te houden. De fabrikant van elektrische auto’s Tesla maakte het in 2021 mogelijk om met bitcoins te betalen, maar topman Elon Musk maakte daar een einde aan vanwege zorgen om het milieu.

Volgens Galliera zijn de risico’s van grote prijsschommelingen van cryptomunten voor Ferrari beperkt. Het bedrijf laat de betalingen met digitale munten direct omzetten in traditioneel geld door betalingsverwerker BitPay. Deze betaaldienstverlener moet er ook op toezien dat het cryptogeld afkomstig is van betrouwbare partijen, en dus geen crimineel geld is dat mogelijk wordt witgewassen.