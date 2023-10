Beleggers volgen ontwikkelingen Israël, begin cijferseizoen Damrak

De blik van beleggers is komende beursweek opnieuw voor een groot deel gericht op de ontwikkelingen rond de strijd in Israël en de Gazastrook. Er wordt vooral gewacht op het grootschalige Israëlische grondoffensief in Gaza tegen Hamas. Verder gaat in Amsterdam het cijferseizoen echt van start met kwartaalresultaten van onder meer chipmachinefabrikant ASML, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en groothandelaar Sligro. In het buitenland staan cijfers van bijvoorbeeld Tesla en Netflix op de rol.

Israël heeft het grondoffensief dat dit weekend zou beginnen tot nader order uitgesteld vanwege slechte weersomstandigheden. Door het conflict zijn de olieprijzen flink gestegen omdat wordt gevreesd voor escalatie in het gehele Midden-Oosten. Iran is een bondgenoot van Hamas en zou bijvoorbeeld vergeldingsaanvallen op olietankers in de Perzische Golf kunnen uitvoeren. Verder zou Hezbollah in Libanon zich verder in de strijd kunnen mengen. Ook de goudprijs is gestegen omdat investeerders in onzekere tijden op de beurs in veilig geachte beleggingen vluchten.

ASML komt woensdag met cijfers naar buiten, samen met Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway. Op donderdag is het dan de beurt aan Sligro om de boeken over de afgelopen periode te openen, op vrijdag gevolgd door onder meer fitnessketen Basic-Fit.

Na het slot van de beurshandel in New York op woensdag publiceren de elektrische autobouwer Tesla en streamingdienst Netflix hun cijfers. Verder staan ook buitenlandse kwartaalberichten op de agenda van onder meer zakenbank Goldman Sachs, defensieconcern Lockheed Martin, medisch bedrijf Johnson & Johnson, levensmiddelenproducent Nestlé en de fabrikant van consumentengoederen Procter & Gamble.

Op macro-economisch gebied is er aandacht voor bijvoorbeeld de Amerikaanse winkelverkopen, het economisch sentiment in Duitsland en de groei van China in het derde kwartaal. De Amerikaanse centrale bank brengt ook het zogeheten Beige Book naar buiten, dat inzage geeft in de staat van de economie van de Verenigde Staten.

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 1 procent lager op 733,90 punten. Op de aandelenbeurzen elders in Europa waren minnen tot 1,6 procent op de koersenborden te zien. De hoofdgraadmeters op Wall Street lieten bij het slot van de handelsdag een verdeeld beeld zien. De Dow-Jonesindex steeg licht, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren tot 1,2 procent.