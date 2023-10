Beurs Tel Aviv lager in afwachting offensief Gazastrook

De aandelenbeurs in Tel Aviv ging zondag omlaag in afwachting van het grootschalige grondoffensief van het Israëlische leger in de Gazastrook in de strijd tegen Hamas.

De Tel Aviv 35 Index stond in de vroege handel bijna 2 procent in het rood, onder meer door koersverliezen in de bankensector. De hoofdgraadmeter is sinds de verrassingsaanval van Hamas op Israël van vorige week zaterdag circa 8 procent gedaald. Ook de koers van de Israëlische munt, de sjekel, is omlaag gegaan.

Op de beurzen bestaat vrees voor verdere escalatie van het conflict in het gehele Midden-Oosten. Zo is Iran bondgenoot van Hamas en ook van Hezbollah in Libanon. Mogelijk kan Israël in een direct conflict komen met Iran. Op de oliemarkt is er angst dat hierdoor olieleveringen vanuit het Midden-Oosten verstoord kunnen worden. De olieprijzen zijn daardoor behoorlijk gestegen.