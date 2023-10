TikTok: actie ondernomen tegen nepnieuws rond oorlog Israël

TikTok heeft naar eigen zeggen actie ondernomen bij het bestrijden van nepnieuws en haatzaaiende berichten rond het conflict tussen Hamas en Israël. De video-app reageert daarmee op een eis van Eurocommissaris Thierry Breton. Hij gaf eerder ook X, YouTube en Facebook-eigenaar Meta een reprimande vanwege de verspreiding van nepnieuws.

TikTok zegt nu mensen en middelen te hebben gemobiliseerd om nepnieuws rond de oorlog in Israël tegen te gaan. Het zou onder meer gaan om verbetering van automatische signaleringssystemen om nepnieuws en haatzaaiende berichten te verwijderen. Ook zijn er meer zogeheten moderators die Arabisch en Hebreeuws spreken om zo berichten te kunnen beoordelen.

Breton maakt zich namelijk zorgen over de schadelijke gevolgen voor kinderen die op TikTok gruwelijke beelden te zien krijgen. Hij vindt dat TikTok beter onderscheid moet aanbrengen tussen betrouwbare nieuwsbronnen en “terroristische propaganda”.

In een verklaring stelt TikTok “geschokt te zijn door de terreuraanvallen in Israël van vorige week en ook diep bedroefd te zijn over de humanitaire crisis die nu in Gaza plaatsvindt”.