Vertrekkend bewindvoerder: bij Wereldbank waait nu andere wind

De Wereldbank is onder de nieuwe president Ajay Banga een nieuwe richting ingeslagen. Die indruk heeft vertrekkend Wereldbank-bewindvoerder Koen Davidse. Volgens hem gaat het de bank lukken om komende jaren veel meer leningen uit te zetten voor ontwikkelingsprojecten en komt klimaataanpak tegelijk meer centraal te staan.

Davidse zit al sinds eind 2018 in het bestuur van de Wereldbank. Met de coronapandemie en daarna de Oekraïne-oorlog kreeg de bank te maken met grote crises. “Een hele hectische en boeiende periode”, zo kijkt hij terug in gesprek met het ANP.

Maar het bewijst ook hoe relevant de bank is, vindt hij. “De Wereldbank is tegenwoordig de grootste financier van Oekraïne”, benadrukt hij bijvoorbeeld. “Door de coronapandemie hebben we wel minder kunnen bereiken tegen armoede dan we hadden gewild”, moet Davidse erkennen.

De Nederlander, die begin volgende maand begint aan een nieuwe baan bij het ministerie van Defensie, kijkt met trots terug op de afgelopen jaren. Zo heeft hij een belangrijk hervormingsproces voorgezeten. Daaruit kwam naar voren dat de Wereldbank veel meer geld nodig heeft om armoede de wereld uit te helpen. “Er komen dankzij dit hervormingsproces dat ik geleid heb meer financiële middelen aan. Naar schatting heeft de Wereldbank komende jaren 120 miljard tot 150 miljard dollar extra beschikbaar.”

Ook is er nieuwe missie geformuleerd, namelijk het streven naar een “leefbare wereld”. Daarmee zet de bank zich voortaan ook nadrukkelijk in voor klimaataanpak. “Armoedebestrijding en klimaat kunnen namelijk niet los van elkaar worden gezien”, zegt Davidse. “Ik weet bijvoorbeeld van mijn vorige baan bij de VN in de Sahel dat vermindering van landbouwareaal door klimaatverandering voor meer armoede kan zorgen.”

Banga, die eerder dit jaar aantrad en zich afgelopen week tijdens de jaarvergadering van de Wereldbank aan het grote publiek heeft voorgesteld, heeft de hervormingen omarmd, aldus Davidse. “Er waait een andere wind. Ik denk dat Banga hele goede dingen gaat doen. Hij houdt zich ook erg bezig met banen voor jongeren en vrouwenrechten.” Banga was voorheen topman van Mastercard en neemt ook een uitgebreid netwerk mee naar de Wereldbank.

Het nieuwe geld is hard nodig, benadrukt Davidse. Volgens hem is er nog heel veel werk te verzetten voor de Wereldbank als ’s werelds grootste instituut op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. “Kijk bijvoorbeeld naar Afrika, hoeveel landen hier met schuldenproblemen te maken hebben of waar geen goede banen zijn voor jongeren.”