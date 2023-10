AEX koerst af op licht hoger begin drukke cijferweek

De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een licht hoger begin van de nieuwe beursweek, waarin het cijferseizoen echt van start gaat. Daarnaast houden beleggers de ontwikkelingen rond de strijd in Israël en de Gazastrook scherp in de gaten. Israël heeft meer dan een miljoen mensen in het noorden van de Gazastrook opgeroepen naar het zuiden te vertrekken in afwachting van een grootschalig Israëlisch grondoffensief tegen Hamas in de regio.

De Amerikaanse president Joe Biden zei zondagavond in een interview op zender CBS dat Israël een grote fout zou maken als het land de Gazastrook opnieuw zou bezetten. Het gebied moet volgens hem worden bestuurd door “een Palestijnse overheid”. Biden vindt wel dat Hamas uitgeschakeld moet worden, maar dat er ook een pad moet zijn naar een Palestijnse staat.

Op het Damrak komen later deze week onder meer chipmachinefabrikant ASML, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, groothandelaar Sligro en fitnessketen Basic-Fit met kwartaalcijfers. In het buitenland staan cijfers van bijvoorbeeld Tesla, Netflix, Goldman Sachs, Bank of America, SAP, Roche en Renault op het programma.

In China hield de centrale bank maandag zoals verwacht het rentetarief voor eenjarige leningen, die dient als maatstaf voor bedrijfsleningen en consumentenkredieten, ongewijzigd op 2,5 procent. Dat besluit was conform de verwachting van economen. Ook kwam de Chinese beurstoezichthouder met strengere regels voor short selling, waarbij wordt gespeculeerd op koersdalingen. Beijing wil daarmee de aandelenkoersen ondersteunen. De maatregel maakte weinig indruk op beleggers. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 1 procent en de beurs in Shanghai verloor 0,6 procent. De Nikkei in Tokio sloot 2 procent lager.

Op het Damrak staat Heijmans in de belangstelling. Het bouwconcern ging in 2021 in hoger beroep tegen de uitspraak van de Raad van Arbitrage over de ontbinding van twee contracten. Deze contracten waren door TenneT aan de combinatie Heijmans-Europoles gegund en betroffen de realisatie van Wintrack-II hoogspanningsmasten. De Raad van Arbitrage heeft nu in hoger beroep geoordeeld dat TenneT beide overeenkomsten niet mocht ontbinden. De bouwer had voor de zaak een voorziening van 15 miljoen euro getroffen, die nu grotendeels vrijvalt.

De euro was 1,0530 dollar waard, tegen 1,0503 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 87,54 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper, op 90,69 dollar per vat.