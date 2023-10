AFM: ook fraude met toetsen bij Deloitte, bestuurslid treedt terug

Ook accountantskantoor Deloitte heeft fraude gepleegd met toetsen, meldt de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) maandag. Bestuurslid Rob Bergmans treedt terug uit de organisatie vanwege intern onderzoek bij Deloitte over de fraude, laat het kantoor weten. Eerder dit jaar werd al bekend dat dit speelt bij accountants- en adviesbureau KPMG.

Eind vorig jaar vroeg de AFM, toezichthouder op de accountancysector, alle grote accountantskantoren intern onderzoek te doen naar fraude met toetsen in hun organisatie. Dat van Deloitte loopt nog, maar resultaten die nu bekend zijn geven volgens een verklaring van het accountantskantoor aanleiding voor Bergmans om terug te treden. “Ik kan niet anders dan vaststellen dat met de meest recente inzichten van het onderzoek en de feiten die daaruit zijn gebleken, het niet in het belang van de organisatie is als ik aanblijf als lid van de raad van bestuur of verbonden blijf aan Deloitte als partner”, zegt Bergmans. Het is niet duidelijk over welke feiten hij het heeft. De nog zittende bestuursleden nemen voorlopig zijn werkzaamheden over totdat een vervanger is gevonden.

AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom is “geschokt en teleurgesteld” over de situatie bij Deloitte. “Twee keer op rij is nu gebleken dat examenfraude ook in de top van grote accountantsorganisaties speelt, juist daar waar absoluut voorbeeldgedrag mag worden verwacht. Dit bevestigt ook dat het gaat om een fenomeen dat breder is verspreid.” Hij meldt dat deze vorm van fraude op internationaal niveau speelt binnen de accountancy en roept medewerkers op om misstanden te melden. De toezichthouder zegt na grondig onderzoek later mogelijk met aanvullende maatregelen te komen voor Deloitte.

KPMG kwam ook in actie nadat eerste onderzoeksresultaten over fraude met toetsen bekend werden. Bestuurder Marc Hogeboom en de voorzitter van de raad van commissarissen Roger van Boxtel zijn om deze reden in juli teruggetreden. KPMG nam daarnaast afscheid van een aantal bij fraude betrokken werknemers en legde een sanctie op aan andere medewerkers. Uit voorlopige resultaten kwam naar voren dat de afgelopen vijf jaar jaarlijks ruim honderd medewerkers onderling antwoorden deelden van verplichte toetsen.