Beurskoers olieconcern Shell tikt in Londen recordniveau aan

De koers van olie- en gasconcern Shell heeft maandag op de beurs in Londen een recordniveau aangetikt, mede geholpen door de hogere energieprijzen. Ook de sterkere focus van de begin dit jaar aangetreden topman Wael Sawan op meer investeringen in olie en gas en meer rendement voor aandeelhouders jaagt het aandeel aan.

Op de Londense beurs klom Shell aan het begin van de middag met een plus van 1,5 procent naar een stand van 2763 pence per aandeel. In Amsterdam won het aandeel 1,2 procent tot 32,28 euro. Sinds een sterke neergang in 2020 tijdens de coronapandemie is de koers van Shell ongeveer verdrievoudigd, geholpen door het sterke herstel van de olie- en gasprijzen. In 2020 gingen de prijzen nog erg hard omlaag, omdat de vraag naar olie was ingestort door de uitbraak van corona.

Sawan nam het stokje bij het Britse bedrijf over van de Nederlandse topman Ben van Beurden. Sawan heeft gezegd het dividend te zullen verhogen en voor miljarden aan eigen aandelen in te kopen om zo de beurskoers te stuwen. Ook wordt strenger naar investeringen gekeken en worden minder goed presterende activiteiten van de hand gedaan, waaronder op het gebied van duurzame energie.

Milieu- en klimaatorganisaties hebben Shell bekritiseerd omdat het bedrijf doorgaat met investeringen in fossiele energie en onvoldoende zou doen om te vergroenen. Klimaatactivisten hebben aandeelhoudersvergaderingen van Shell verstoord met protesten.