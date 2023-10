Britten willen minder uitgeven aan kerstinkopen door hoge inflatie

Bijna een derde van de Britten is van plan dit jaar minder uit te geven aan kerstinkopen door de hoge inflatie in het land. Dat blijkt uit onderzoek van accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC). Voor winkeliers is het kerstseizoen een belangrijke periode, maar Britse consumenten kampen met hoge voedsel- en energieprijzen en willen bezuinigen op de feestdagen.

Om de budgetten voor kerst rond te krijgen begon een vijfde van de Britten al in september met de kerstinkopen. Minder dan een derde van de geënquêteerden door PwC omschreef de eigen financiële situatie als “gezond” en 18 procent van de Britten is van plan meer uit te geven tijdens de feestdagen dan in 2022.

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk was in augustus iets afgekoeld, maar de prijzen zijn nog steeds hoog. Veel huishoudens in het land worden hard geraakt door de hogere kosten voor levensonderhoud. De prijzen stijgen in het Verenigd Koninkrijk harder dan in andere landen. De Bank of England heeft de rente fors opgeschroefd om de inflatie aan te pakken.

Britse winkeliers bereiden zich alsnog wel voor op een drukke kerst. Grote supermarkten in het Verenigd Koninkrijk nemen tienduizenden extra tijdelijke medewerkers aan om de feestdagen te overbruggen.