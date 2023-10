Duitsland zet kolencentrale weer aan vanwege de kou

Duitsland heeft een van zijn stilgelegde kolencentrales weer in bedrijf gesteld om aan de energiebehoefte te voldoen nu de eerste koudegolf in het land is aangebroken. Het gaat om de bruinkolencentrale in het plaatsje Jänschwalde, 100 kilometer ten zuidoosten van Berlijn.

De centrale werd in 2018 stilgelegd. Vorig jaar gaf de Duitse overheid groen licht om de faciliteit weer op te starten om stroomproblemen tijdens de wintermaanden te voorkomen. Dat gebeurde nadat de levering van gas uit de Russische pijpleiding was stopgezet. Nu is de kolencentrale dus weer opnieuw in gebruik genomen.

Hoewel dat een tegenvaller is voor de plannen van de regering om de schadelijke uitstoot terug te dringen, worden de prijsstijgingen voor consumenten tijdens het stookseizoen hiermee wel binnen de perken gehouden.

Volgens de exploitant van de centrale is een tweede reservecentrale klaar voor gebruik. Ook deze kan binnen korte termijn op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Noord-Europa werd maandag getroffen door een koudegolf, waarbij de temperaturen lager waren dan normaal voor deze tijd van het jaar.