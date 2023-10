Europese beurzen herstellen iets van verliesbeurten vrijdag

De Europese beurzen hebben maandag wat herstel getoond na de forse verliesbeurten van vrijdag. Heel veel activiteit was er echter niet, ook omdat beleggers de ontwikkelingen in het conflict tussen Israël en Hamas afwachten. Later deze week zorgt het begin van het cijferseizoen op het Damrak naar verwachting voor actievere beleggers.

Israël waarschuwde inwoners van de Gazastrook vrijdag zich te verplaatsen vanwege een aanstaand grondoffensief, maar dat laat vooralsnog op zich wachten. De Amerikaanse president Joe Biden gaf zondagavond wel zijn kijk op de situatie. Hij waarschuwde dat Israël een grote fout zou maken als het land de Gazastrook opnieuw zou bezetten. Biden vindt wel dat Hamas uitgeschakeld moet worden, maar dat er ook een pad moet zijn naar een Palestijnse staat.

De AEX-index sloot 0,2 hoger op 735,39 punten, na het verlies van 1 procent vrijdag. De MidKap klom 0,3 procent tot 810,16 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent. Daar stonden vrijdag nog minnen tot 1,6 procent op de borden.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste stijger in de hoofdindex op het Damrak. Ook olie- en gasconcern Shell deed het wederom goed. Mede dankzij de gestegen olieprijzen tikte de koers van Shell in Londen een recordniveau aan. In Amsterdam kreeg het concern er 0,9 procent bij. Chipbedrijf Besi was de hekkensluiter met een min van 1 procent.

Heijmans won 2,6 procent na een positief eindvonnis in de Wintrack II-zaak. Het bouwconcern ging in 2021 in hoger beroep tegen de uitspraak van de Raad van Arbitrage over de ontbinding van twee contracten. Deze contracten waren door TenneT aan de combinatie Heijmans-Europoles gegund en betroffen de realisatie van Wintrack-II hoogspanningsmasten. De Raad van Arbitrage heeft nu in hoger beroep geoordeeld dat TenneT beide overeenkomsten niet mocht ontbinden. De bouwer had voor de zaak een voorziening van 15 miljoen euro getroffen, die nu grotendeels vrijvalt.

TomTom zakte 4,2 procent. Vrijdag verloor de navigatiespecialist al ruim 9 procent na tegenvallende resultaten.