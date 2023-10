Gasprijs daalt na forse opmars door mildere weersvoorspellingen

De Europese prijs voor aardgas is weer wat gedaald na de forse opmars van meer dan 40 procent vorige week. De daling volgt op mildere weersvoorspellingen voor Europa en de inspanningen van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten om het conflict tussen Israël en Hamas in bedwang te houden.

Op de Amsterdamse gasbeurs zakte de prijs voor leveringen in november met 3,7 procent tot 52 euro per megawattuur. Handelaren verwerkten de voorspellingen dat de temperaturen in Frankrijk, Duitsland en andere delen van Europa zullen terugkeren naar een normaal of bovengemiddeld niveau in de komende dagen, na de recente koudegolf.

Vrijdag steeg de prijs voor de brandstof nog tot ruim 56 euro per megawattuur. Dat was het hoogste niveau sinds februari van dit jaar. De forse opmars van vorige week volgde op het stilleggen van een belangrijk gasveld in Israël door het Amerikaanse energieconcern Chevron vanwege de oorlog in de regio.

Ook de tijdelijke sluiting van een pijpleiding tussen Finland en Estland door een lek dat vermoedelijk met opzet is veroorzaakt en een staking in de Australische aardgasindustrie, stuwden de gasprijs. De Australische vakbonden willen donderdag weer gaan staken bij de lng-fabrieken van Chevron in het land, ondanks dat de onderhandelingen over loonsverhogingen en betere arbeidsomstandigheden worden voortgezet. De nieuwe werkonderbrekingen vergroten het risico op verstoringen in de leveringen van vloeibaar aardgas (lng).

Israël heeft ondertussen meer dan een miljoen mensen in het noorden van de Gazastrook opgeroepen naar het zuiden te vertrekken in afwachting van een grootschalige Israëlische grondoffensief tegen Hamas in de regio. De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwde echter dat Israël een grote fout zou maken als het land de Gazastrook opnieuw zou bezetten. Biden vindt wel dat Hamas uitgeschakeld moet worden, maar dat er ook een pad moet zijn naar een Palestijnse staat.