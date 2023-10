Hoekstra: geen ruimte laten voor doorgaan met fossiele brandstof

De wereld moet op de klimaattop afspreken afscheid te nemen van fossiele brandstoffen, vindt de nieuwe Europese ‘klimaatgezant’ Wopke Hoekstra. Veel andere landen willen ruimte laten voor toekomstig gebruik in ruil voor het afvangen van CO2, maar daar ziet Hoekstra niets in.

Onder meer China en veel olielanden willen nog niet aan het afbouwen van olie, gas en steenkool. Die kunnen nog jaren mee als dat gebruik maar gecompenseerd wordt, menen ze. Ook Hoekstra leek onlangs het doel te beperken tot enkel het gebruik van fossiele brandstoffen zonder compensatie.

Maar de nieuwe Eurocommissaris voor Klimaat wil wel degelijk helemaal en niet alleen van “unabated” (ongecompenseerde) fossiele brandstoffen af, zei hij bij aankomst voor overleg met de klimaatministers van de EU-landen. “Dat is waar ik naar zal streven. Punt.” Het afvangen en opslaan van CO2 moet volgens hem worden gereserveerd voor “heel specifieke sectoren die anders niet verder kunnen”.

Dat wordt wel een hele opgave op de top eind november in Dubai, geeft Hoekstra toe. Door de onderlinge spanningen over de oorlog tegen Oekraïne en het conflict in het Midden-Oosten wordt het nog moeilijker om de wereld op één lijn te krijgen. “Maar we kunnen niet anders. Als we niet genoeg doen kookt de planeet over.”