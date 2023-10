Honderden verhuurders dagvaarden Staat om maatregel huurverhoging

Een groep particuliere verhuurders heeft de Nederlandse staat gedagvaard, melden huizenbezitters van de Stichting Fair Huur voor Verhuurders. De stichting zegt honderden verhuurders te vertegenwoordigen die samen duizenden woningen bezitten. De huisbazen starten een rechtszaak tegen de Staat omdat Fair Huur het niet eens is met een maatregel van het kabinet om prijsstijgingen in de huursector te beperken.

Het gaat om een maatregel die vorig jaar is ingevoerd en te maken heeft met de WOZ-waarde van een woning. Dat is de geschatte marktwaarde van een huis en wordt vastgesteld door de gemeente. De WOZ-waarde is een van de factoren op basis waarvan punten worden toegekend aan een huurwoning en op die punten wordt de huurprijs gebaseerd. Tot 1 mei vorig jaar was er geen maximum aan de mate waarin verhuurders de WOZ-waarde mochten laten meetellen voor de huurprijs. Nu mag de WOZ-waarde nog voor hooguit 33 procent meetellen.

Particuliere verhuurders van Fair Huur stellen dat ze door deze maatregel, de zogeheten WOZ-cap, niet meer genoeg kunnen investeren in woningen om die bijvoorbeeld te verduurzamen. Huurwoningen worden volgens de stichting “massaal” weer in de verkoop gezet. Woningplatform Pararius meldde vorige week ook dat het aantal vrijesectorhuurwoningen in de grote steden terugloopt sinds de invoering van de WOZ-cap. Omdat huurprijzen door deze maatregel lager kunnen worden, vallen veel woningen in de vrije sector terug naar huurprijzen in de sociale huursector, aldus Pararius.

Fair Huur zegt niet de Staat te dagvaarden om torenhoge huurprijzen in stand te houden, maar omdat de WOZ-cap volgens de verhuurders de problemen op de woningmarkt niet oplost. Zo zijn er te weinig woningen voor het aantal mensen dat een huis zoekt. “Investeringsvolumes van particulieren en private ondernemingen voor de bus gooien, helpt niet bij het bouwen van meer woningen.”