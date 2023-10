ILT: verbeterplan Afvalfonds onvoldoende, moet concreter

Het verbeterplan van het Afvalfonds Verpakkingen om het inzamelpercentage van plastic flessen op te krikken is volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onvoldoende. Het Afvalfonds heeft tot 1 december de tijd om het plan concreter te maken.

De ILT waarschuwde het Afvalfonds vorige maand dat zij in overtreding is voor het niet halen van het inzameldoel voor plastic flessen. Volgens de wettelijke doelstelling moet 90 procent van de plastic flessen ingezameld worden, maar dat was vorig jaar 68 procent. Daarop moest het Afvalfonds met een plan komen om het inleverpercentage te verhogen. Dat plan werd twee weken geleden ingediend bij de inspectie.

De inspectie wil duidelijke actie zien. Volgens de ILT ligt de focus van het verbeterplan te veel op het veranderen van het consumentengedrag bij het inleveren van flessen. Het Afvalfonds moet concreter ingaan op het uitbreiden van het aantal innamepunten met statiegeld. Buiten de supermarkten zijn er veertig inzamelmachines voor statiegeld in Nederland. Dat zijn er niet genoeg, aldus de inspectie. “Om dat in perspectief te plaatsen: Nederland kent ongeveer 400 treinstations en ongeveer 1800 bemande tankstations.” Ook moet er meer aandacht zijn voor het opnemen van meer flessen in het statiegeldsysteem, zoals sappen en zuivel, zegt de ILT.

De afgelopen weken kwamen er al op een aantal bekende locaties innamepunten bij, meldt het Afvalfonds. Onder meer op Rotterdam The Hague Airport, in Walibi, in de Jaarbeurs in Utrecht en in tuincentra en op scholen zijn statiegeldmachines geplaatst. “In drukke winkelcentra, bij grote bedrijven/overheidsinstellingen en bij toeristische trekpleisters is nog veel winst te halen,” zegt directeur Hester Klein Lankhorst. Ook is het fonds in gesprek met de NS over het plaatsen van innamepunten op meer stations.

Accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC) onderzoekt voor het Afvalfonds ook of er op nog meer plastic drankflessen statiegeld kan komen. Op zo’n 20 procent van alle plastic drankflessen zit nu namelijk geen statiegeld.