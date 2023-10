Kaag predikt geduld: geen zicht op doorbraak begrotingsregels EU

De EU-landen naderen nog geen akkoord over de benodigde nieuwe begrotingsregels, denkt demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag. De ministers van de 27 EU-landen gaan er volgens haar bij hun overleg deze week in ieder geval nog niet uitkomen.

De oude begrotingsregels, die limieten stelden aan begrotingstekort en staatsschuld, zijn volgens vriend en vijand niet meer bij de tijd. Zuidelijke EU-lidstaten klagen dat ze zo streng zijn dat ze groei in de weg zitten. Landen als Nederland betreuren dat ze niet of nauwelijks werden gehandhaafd. Voor het eind van het jaar moeten er nieuwe liggen, zo is de bedoeling.

Kaag ziet “voortgang”, zei ze bij aankomst voor de vergadering met haar EU-collega’s in Luxemburg. Maar ze gaan er “zeker niet” deze week al uitkomen. Haar Spaanse collega, die de bijeenkomst voorzit, mikt ook al op het volgende overleg in november.

Een spoedige doorbraak “hoeft ook niet”, aldus Kaag. “Je kunt heel veel extra meetings inplannen als dat nodig is.” Als de patstelling zo lang zou voortduren dat de oude regels ook volgend jaar nog van kracht blijven is dat wel slecht voor de EU, waarschuwt ze. De “geloofwaardigheid en slagkracht” van de unie komen dan in het geding.

De Duitse minister van Financiën, die geharnast vasthoudt aan een vaste jaarlijkse schuldvermindering, haalt daarover vooralsnog de schouders op. Hij valt liever terug op de oude regels dan dat hij instemt met slechte nieuwe, stelt hij.