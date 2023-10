Kansspelautoriteit legt Blue High House last onder dwangsom op

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Blue High House een last onder dwangsom opgelegd voor het aanbieden van kansspelen op de website betonline.ag. Volgens de toezichthouder heeft het bedrijf geen vergunning om dat in Nederland te mogen doen en wordt daarmee de Wet op de kansspelen (Wok) overtreden.

De Ksa wil dat dit illegale aanbod per direct wordt gestaakt. Wanneer Blue High House zich daar niet aan houdt, wordt een dwangsom van 43.000 euro per week met een maximum tot 129.000 euro opgelegd. De Ksa gaat actief controleren of het aanbod gestaakt wordt en blijft.

De toezichthouder maakt haar keuzes om illegale aanbieders te onderzoeken onder meer op basis van het geschatte aantal Nederlanders bezoekers. Blue High House kwam in die data naar voren als een partij die een groot aantal spelers trekt. Uit het onderzoek bleek vervolgens dat de aanbieder op meerdere websites illegaal kansspelen aanbiedt gericht op onder andere Nederland.

Het aanbieden van online kansspelen in Nederland mag alleen met een vergunning van de Ksa. Voor een dergelijke vergunning gelden strenge regels en voorschriften. Die moeten spelers onder meer verzekeren van eerlijk spel en hen beschermen tegen gokverslaving.