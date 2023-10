KVK: minder starters en meer stoppers duidt op trendbreuk

In het derde kwartaal van dit jaar waren er minder startende ondernemingen en juist meer bedrijven die ermee stopten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit meldt de Kamer van Koophandel (KVK), die daarmee een trendbreuk zegt te signaleren. Er startten nog wel meer ondernemers (64.000) dan dat er stoppers waren (29.000).

Het aantal faillissementen neemt al meer dan een jaar toe, maar is in historisch perspectief nog steeds relatief laag, aldus de KVK. Er stopten bijna 7 procent meer bedrijven dan in juli, augustus en september vorig jaar. Het aantal starters was het afgelopen kwartaal 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

“De Nederlandse bedrijvendynamiek staat er met meer starters dan stoppers nog steeds goed voor.” Dat zegt Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht. “De combinatie van een toename van het aantal stoppers en faillissementen en een afname van het aantal starters laat wel een duidelijke trendbreuk zien. De toename van het aantal faillissementen werd al lang verwacht, maar is nog steeds onder het niveau van voor corona.”

Vooral in de detailhandel, ICT, media en persoonlijke dienstverleners zoals kappers, schoonheidssalons en uitvaartondernemers werden in het afgelopen kwartaal ondernemingen opgericht. Er stopten juist veel ondernemers in de horeca, bouw, zorg en groothandel.

De afname van het aantal starters is in alle leeftijdsklassen te zien behalve onder 60-plussers.