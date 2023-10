Leasebedrijven ALD en LeasePlan veranderen hun naam in Ayvens

Het Nederlandse LeasePlan en het Franse leasebedrijf ALD gaan samen verder onder de naam Ayvens. De branchegenoten maakten vorig jaar al bekend te fuseren en opereren vanaf volgend jaar in alle 44 landen waar ze actief zijn onder de nieuwe naam. De naam is volgens de gecombineerde onderneming “eenvoudig, sterk en draagt vooruitgang uit”.

Ayvens, dat een kleine 16.000 medewerkers telt, zegt zich meer te gaan toeleggen op het duurzaam leasen van auto’s aan bedrijven en particulieren en wil op dat gebied de grootste worden in de branche. Dat is samengevat in de missie “Better with every move”.

Het Franse ALD, waarvan de Franse bank Société Générale grootaandeelhouder is, nam het in Almere gevestigde LeasePlan voor 4,9 miljard euro over.