Minder bloemen en planten van Israël naar Nederland door oorlog

Vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas komen er minder bloemen en planten naar Nederland toe. Ook gaan producten van Nederlandse bodem veel minder richting het land in het Midden-Oosten, meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). “Al blijft het voorop staan dat het eigenlijk totaal niet relevant is om het in zulke tijden over bloemen en planten te hebben”, zegt directeur Matthijs Mesken.

Per jaar exporteren tweehonderd Israëlische kwekers voor in totaal 15 miljoen euro aan bloemen en planten naar Nederland. Voor een vergelijkbaar bedrag gaan er producten de andere kant op. Mesken: “dat betekent dat het geen heel belangrijk handelsland is voor ons, als je het afzet tegen de 1,3 miljard voor Duitsland. Maar het raakt onze kleine sector wel.”

Het vervoer is lastiger geworden en ook zijn mensen in Israël sinds de verrassingsaanval van Hamas ruim een week geleden “met iets anders bezig dan bloemen en planten verkopen”. “Het is heel lastig om op dit moment in te schatten wanneer dit probleem gaat eindigen”, zegt Mesken.

De totale Nederlandse bloemen- en plantenexport is gekrompen in de eerste drie kwartalen van dit jaar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, zegt de VGB. De uitvoer van bloemen bedroeg 3,2 miljard euro, een krimp van 5 procent. Planten lieten met 2,1 miljard euro een krimp zien van 3 procent.

Bloemen- en plantenkwekers in Nederland hebben het moeilijk vanwege onder meer de gestegen prijzen voor energie, personeel en transport. Tegelijk blijft de vraag naar hun producten achter. Tijdens de coronapandemie ging het juist heel goed met de sierteeltsector, mede doordat mensen vaker thuis waren en het daar gezellig wilden maken met bloemen en planten.