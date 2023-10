Poolse beurs fors hoger na voorspelde winst pro-Europese partijen

De hoofdindex op de aandelenbeurs in Warschau ging maandagochtend bij opening flink omhoog. Beleggers reageerden positief op de voorspelde winst voor de pro-Europese partijen bij de verkiezingen op zondag. Volgens exitpolls zouden die partijen, waaronder de liberale Burgercoalitie (KO) van oud-premier Donald Tusk, samen een meerderheid halen en in een coalitie een nieuwe regering kunnen vormen. Ook de koers van de Poolse munt, de zloty, zat daardoor in de lift.

De WIG20-index in Warschau steeg meer dan 4 procent, onder meer dankzij koerswinsten in de bankensector. Vorige week was de hoofdgraadmeter ook al gestegen door de hoop bij beleggers op winst voor de pro-Europese partijen.

De conservatieve regerende partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) blijft volgens exitpolls wel de grootste partij, maar behaalt geen meerderheid meer. Dinsdag moet de verkiezingsuitslag definitief bevestigd worden.

Met de winst voor de pro-Europese partijen kunnen miljarden aan Europese fondsen voor Polen vrijkomen. De Europese Unie had dat geld als sanctie bevroren omdat de PiS-partij de voorbije jaren zou hebben bijgedragen aan de uitholling van de rechtsstaat in Polen, onder meer door de vrije pers aan banden te leggen. Begin deze maand demonstreerden in Warschau ongeveer een miljoen mensen tegen de conservatieve partij.

Analisten spreken van een positieve uitslag voor Polen, waarmee de deur wordt opengezet voor normalisering van de relaties met de EU. De gelden van de EU zouden bijvoorbeeld naar infrastructuurprojecten kunnen gaan, wat positief is voor Poolse bouwbedrijven.

Ook kunnen de regels voor de bankensector gunstiger worden, aldus kenners. Zo is er momenteel een wet om woningbezitters te helpen met stijgende rentekosten op hypotheken die kostbaar is voor banken. Ook heeft PiS gedreigd met een soort winstbelasting voor banken.