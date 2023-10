Voormalig voorzitter Bank of China gearresteerd voor corruptie

De voormalige voorzitter van de Bank of China is gearresteerd, omdat hij verdacht wordt van omkoping en het verstrekken van illegale leningen. Dat melden Chinese staatsmedia. Liu Lian’ge was van 2019 tot 2023 voorzitter van de staatsbank.

In maart van dit jaar nam Liu ontslag als voorzitter van de Bank of China. Een aantal weken later maakten de Chinese autoriteiten bekend dat er een onderzoek naar Liu was gestart, omdat hij verdacht werd van corruptie. Vorige week werd Liu al uit de Chinese Communistische partij gezet.

De oud-voorzitter is een van de bankiers die verstrikt is geraakt in de strijd tegen corruptie door president Xi Jinping. Zo werd de voormalige voorzitter van verzekeraar China Life Insurance Wang Bin veroordeeld tot levenslang voor omkoping. Anderen werden beboet, kregen ook een gevangenisstraf of er werd een onderzoek naar hen gestart.

Volgens aanhangers van Xi zorgt het beleid voor een open en transparant bestuur, maar critici vinden dat het een manier is voor de president om zijn politieke rivalen buitenspel te zetten.