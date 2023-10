VS dringen bij EU aan op volhouden hulp aan Oekraïne

De Verenigde Staten dringen erop aan dat de Europese Unie haar plannen doorzet voor miljarden euro’s aan hulp voor Oekraïne. Ondertussen zal de Amerikaanse regering er ook alles aan doen om het verzet in de VS te overwinnen, belooft minister van Financiën Janet Yellen. Zowel in de EU als in de VS lijkt de steun aan Oekraïne in zijn strijd tegen de Russische bezetters te haperen. Als de een niet langer thuis geeft, kan dat volgens Yellen ook de twijfels bij de ander versterken.

In het Amerikaanse Congres groeit de tegenzin om nog meer hulp aan Oekraïne over te maken. Voorlopig keurt het geen nieuwe hulp goed. Maar “president Biden en ik zullen ervoor vechten dat onze steun niet onderbroken wordt”, verzekerde Yellen haar EU-collega’s tijdens een overleg in Luxemburg.

De EU denkt over een hulppakket van 50 miljard euro voor Oekraïne voor de komende jaren. Maar lidstaten als Hongarije maken bezwaar. Yellen hield demissionair minister Sigrid Kaag en de andere Europese ministers van Financiën maandag nog eens voor dat hulp aan Oekraïne “geen liefdadigheid is, maar een investering in mondiale veiligheid en democratie”. De bondgenoten van Kyiv kunnen “niet toelaten dat Oekraïne de oorlog verliest om economische redenen terwijl het heeft bewezen op het slagveld te kunnen slagen”.

De VS en de EU “zijn afhankelijk van elkaar”, waarschuwt Yellen. “Voor het Congres is het belangrijk dat we er niet alleen voor staan, dat we partners hebben. De EU is die partner zeker.” Ze denkt dat dat omgekeerd ook voor de unie geldt.