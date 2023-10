Wall Street optimistisch over cijferseizoen, BionTech omlaag

De Amerikaanse beursgraadmeters hebben de weg omhoog gekozen maandag. Dat kwam vooral door optimisme onder beleggers over het aanstaande cijferseizoen. Pfizer sloot de handelsdag af met een winst van 3,6 procent, na een koopadvies voor het aandeel van zakenbank Jeffries.

Dat de farmaceut opnieuw zijn winstverwachting voor het gehele jaar heeft verlaagd, leek beleggers niet te deren. Het concern waarschuwde voor veel lagere verkopen van zijn coronavaccin en Paxlovid, een medicijn voor de behandeling van patiënten met COVID-19.

In augustus schroefde Pfizer ook al de jaarverwachtingen terug door tegenvallende verkoopvooruitzichten van zijn coronamiddelen. BioNTech, de Duitse biotechnoloog waarmee Pfizer samen zijn coronavaccin heeft ontwikkeld, ging wel flink omlaag. Het aandeel verloor 6,4 procent. Ook coronavaccinmaker Moderna (min 6,5 procent) ging onderuit.

Beleggers hielden verder de strijd in Israël en de Gazastrook in de gaten, in afwachting van een Israëlisch grondoffensief tegen Hamas in de regio. De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwde dat Israël een grote fout zou maken als het land de Gazastrook opnieuw zou bezetten. Biden vindt wel dat Hamas uitgeschakeld moet worden, maar dat er ook een pad moet zijn naar een Palestijnse staat.

De markt kijkt ook uit naar het vervolg van het cijferseizoen, dat vrijdag werd afgetrapt met sterke resultaten van de Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup. Toch werden deze resultaten maandag gemengd ontvangen. Later deze week komen onder meer Goldman Sachs, Bank of America, Tesla en Netflix met cijfers.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,9 procent op 33.984,54 punten. De bredere S&P 500 won 1,1 procent op 4373,63 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 1,2 procent omhoog tot 13.567,98 punten.

Apple eindigde een fractie lager. Volgens persbureau Bloomberg vallen de verkopen van de nieuwe iPhone 15 in China tegen.

Lululemon maakte een koerssprong van 10,3 procent. Het sportmerk wordt vanaf woensdag opgenomen in de S&P 500-index en neemt de plaats in van Activision Blizzard, het gamebedrijf dat wordt overgenomen door softwareconcern Microsoft.

De Engelse voetbalclub Manchester United, die een beursnotering heeft in New York, kelderde 10,4 procent. Bloomberg meldde dat de investeerdersgroep uit Qatar zijn bod heeft ingetrokken op de club van de Nederlandse trainer Erik ten Hag.