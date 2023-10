Wereldbank helpt Oekraïne met lid worden van EU

De Wereldbank helpt Oekraïne, Moldavië en Georgië met hun voorbereidingen voor een lidmaatschap van de Europese Unie. Volgens bewindvoerder Koen Davidse van de Wereldbank heeft de bank namelijk veel kennis in huis over bijvoorbeeld corruptiebestrijding en andere noodzakelijke hervormingen.

“Op allerlei vlakken kan de bank helpen met financiering maar ook met advies”, heeft Davidse gezegd tegen het ANP. “Eerder heeft de Wereldbank dat bijvoorbeeld ook al gedaan voor Kroatië, Bulgarije en Roemenië. Ik heb ook geregeld dat de nieuwe landen met Kroatië hebben gepraat over de te nemen hordes en wat er nodig is.”

Toch is nog niet te zeggen wanneer Oekraïne, Moldavië en Georgië eventueel kunnen toetreden tot de EU. “Dat is niet aan ons”, zegt Davidse. “Er bestaat een goede band tussen de Wereldbank en Brussel. We helpen Noord-Macedonië, Montenegro en Bosnië hier al langer mee.”

Davidse onderstreept verder dat Oekraïne, Moldavië en Georgië zich in verschillende fases van het traject richting EU-lidmaatschap bevinden. Oekraïne en Moldavië zijn eerder al door Brussel als kandidaat-lid aangemerkt, voor Georgië is dat nog niet gebeurd. Daarover valt binnenkort waarschijnlijk een beslissing.

De vraag over uitbreiding van het landenblok is weer actueel geworden door de Russische inval in Oekraïne. De Europese lidstaten willen voorkomen dat landen in de invloedssfeer van Rusland komen. Vooral landen in het oosten dringen aan op een grotere unie.

Volgens demissionair premier Mark Rutte is er onder de lidstaten van de EU geen steun voor het noemen van een streefdatum waarop nieuwe landen lid moeten kunnen worden van de EU. Eerder werd 2030 genoemd door een aantal EU-topfunctionarissen. “Volgens mij steunt niemand die gedachte hoor”, zei de premier eerder deze maand bij een informele EU-top in Granada.